У каждого пятого россиянина после COVID-19 не нашли антитела

Защита от коронавируса вырабатывается у 82 процентов перенесших инфекцию. Исследование Роспотребнадзора показало, что почти у каждого пятого переболевшего COVID-19 россиянина — у 18 процентов — не выработались антитела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

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Отмечается, что специалисты ведомства изучили результаты анализов жителей 26 регионов страны, коронавирус у которых был найден по результату ПЦР-теста. «Начиная с лета прошлого года и каждые два месяца 70 с лишним тысяч населения тестировались на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18 процентов лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительный, — у них антител не было вовсе», — рассказал Горелов.

По словам инфекциониста, эти люди заразились COVID-19 после того, как контактировали с заболевшими.

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