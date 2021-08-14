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В Роспотребнадзоре рассказали, кому легче дается постковидный синдром

Стелла Шмель
5 часов назад

Эксперт рассказала, кто переносит посковидный синдром с меньшим количеством последствий.

Выяснилось, кому легче дается постковидный синдром
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Намного быстрее и лучше с ним справляются дети, сообщила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Об этом пишет РИА Новости.

"Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых",

- сказала она.

Омарова пояснила, что пока еще продолжаются исследования посковидных проявлений, потому что среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья тех, кто перенес COVID-19, изучены недостаточно.

Ранее "Рамблер" писал, что вакцины от коронавируса могут защитить от постковидного синдрома.

Коронавирус,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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