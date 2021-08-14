Выяснилось, кому легче дается постковидный синдром

Эксперт рассказала, кто переносит посковидный синдром с меньшим количеством последствий.
Намного быстрее и лучше с ним справляются дети, сообщила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Об этом пишет РИА Новости.
"Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых",
- сказала она.
Омарова пояснила, что пока еще продолжаются исследования посковидных проявлений, потому что среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья тех, кто перенес COVID-19, изучены недостаточно.
Ранее "Рамблер" писал, что вакцины от коронавируса могут защитить от постковидного синдрома.