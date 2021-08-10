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Эпидемиолог рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса

Lenta.ru
4 часа назад

В южных странах коронавирус мутирует в более агрессивные штаммы. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, его слова передает URA.RU.

Эпидемиолог рассказал о более агрессивных штаммах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Достоверно установлено, что ультрафиолет уничтожает вирусные частицы новой коронавирусной инфекции. Поэтому его вариации в южных странах с высокой интенсивностью солнечной активности мутируют в более агрессивные», — сказал Шунков.

Специалист объяснил, что более заразными подобные штаммы делает ультрафиолет. По его словам, при попадании в организм вирус заставляет вырабатывать его больше своих копий, что истощает ресурсы. Все это вместе повышает токсичность коронавируса.

Ранее глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц назвал три отличительных симптома «дельта»-варианта коронавируса. Врач отметил, что медики в «красной зоне» и поликлиниках начали обращать внимание, что заболевание стало развиваться гораздо стремительнее. Если раньше симптомы проявлялись через 4-10 дней, то теперь инкубационный период составляет 2-3 дня.

Коронавирус,Николай Ренц,РИА Ura.ru,
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