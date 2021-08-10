Эпидемиолог рассказал о более агрессивных штаммах

В южных странах коронавирус мутирует в более агрессивные штаммы. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, его слова передает URA.RU.

«Достоверно установлено, что ультрафиолет уничтожает вирусные частицы новой коронавирусной инфекции. Поэтому его вариации в южных странах с высокой интенсивностью солнечной активности мутируют в более агрессивные», — сказал Шунков.

Специалист объяснил, что более заразными подобные штаммы делает ультрафиолет. По его словам, при попадании в организм вирус заставляет вырабатывать его больше своих копий, что истощает ресурсы. Все это вместе повышает токсичность коронавируса.