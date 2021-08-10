Грузия вышла на второе место по скорости распространения COVID-19

Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения коронавируса: на 100 тысяч жителей там приходится более сотни заболевших. Такую статистику приводит The New York Times.

По данным издания, сейчас республику по этому показателю опережает лишь остров Мэн — коронное владение Великобритании в ирландском море, где проживает менее 85 тысяч человек.

Как прокомментировала ситуацию министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, большое число новых случаев заражения вызвано распространением дельта-штамма инфекции, который характеризуется большей заразностью.

«Это именно та главная причина, из-за чего сегодня мы находимся в таком сложном процессе», — приводит ее слова «Sputnik Грузия».

Министр отметила, что за последние несколько недель в стране более чем на 50 процентов выросло число вызовов бригад скорой помощи. Зачастую медики прибывают с опозданием и не успевают оказать пациентам необходимую помощь.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 455 846, при этом более 43 тысяч пациентов находятся в активной стадии заболевания. Жертвами инфекции стали 6182 человека, полный курс вакцинации прошли 205 тысяч граждан.