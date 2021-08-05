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Раскрыт процент заразившихся «дельта»-штаммом в России

Lenta.ru
1 час назад

На «дельта»-штамм коронавируса, который пришел из Индии, в России приходится порядка 68 процентов заражений. Такие данные раскрыли на сайте Роспотребнадзора.

Раскрыт процент заразившихся «дельта»-штаммом в России
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«В июле штамм "дельта" стал превалирующим во многих странах мира, на сегодняшний день до 70 процентов всех случаев инфицирования связывают с этим штаммом коронавируса. В России сейчас около 68 процентов случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант, а в крупных мегаполисах его распространенность еще выше», — говорится в сообщении.

Также этот штамм заразнее в 2-2,5 раза предыдущих вариантов. Если раньше носитель инфекции мог заразить одного-двух человек до момента выявления заболевания, то сейчас это число доходит до пяти-шести человек.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что течение болезни при «дельта»-штамме отличается стремительностью и чаще бывает более тяжелым, реже регистрируются бессимптомные и легкие формы. По их информации, самая уязвимая категория населения — это молодые люди от 14 до 29 лет.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что острый период заболевания коронавирусной инфекцией в среднем длится 18-19 дней. При этом вирус будет выделяться только 11 дней, а период восстановления может занять до нескольких месяцев.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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