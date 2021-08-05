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Эпидемиолог назвала продолжительность острого периода COVID-19

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Острый период заболевания коронавирусной инфекцией в среднем длится 18-19 дней. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Врач назвала продолжительность острого периода COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, болезнь в острой стадии может длиться от 11 дней до 28 дней, при этом вирус будет выделяться только 11 дней, а период восстановления может занять до нескольких месяцев.

Плоскирева уточнила, что в понятии «длительность болезни» следует различать длительность острого периода инфекции, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений инфекции, а также продолжительность периода восстановления, который может занимать до нескольких месяцев.

Она отметила, что время, которое понадобится больному, чтобы восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции, в первую очередь определяется наличием у пациента сторонних заболеваний, а также формой тяжести заболевания.

Ранее эксперты назвали причины возникновения опасных осложнений при коронавирусе. Виновником оказался белок в крови, который способствует цитокиновому шторму — опасному состоянию, которое часто становится причиной смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Коронавирус,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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