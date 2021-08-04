В РФ разработали тест на клеточный иммунитет к COVID-19

Ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработали тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил директор института Арег Тотолян , передает ТАСС .

«В его [теста] основу взяты четыре белка, из которых состоит коронавирус. Взяты наиболее иммуногенные участки, которые сшиты искусственным образом в единый белок. Такой белок используется для постановки кожного теста»,

Он пояснил, что клеточный иммунитет — специфический показатель, который может защитить человека от COVID-19 вне зависимости от наличия антител. Он не имеет количественного выражения. При этом в России до сих пор нет широко доступных тестов, которые способны его обнаружить.