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Врач рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19

Газета.Ruиещё 16
4 часа назад

Для избежания тромбозов врачи назначают пациентам с COVID-19 антикоагулянтную терапию, однако людям, перенесшим болезнь бессимптомно, тоже стоит следить за своим показателем свертываемости крови — сделать коагулограмму, рассказал главврач городской клинической больницы им. Филатова Валерий Вечорко.

Врач рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Вечорко отметил, что тромбозы являются одним из самых серьезных осложнений после COVID-19. По его словам, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, однако прямую связь между заболеваниями еще предстоит изучить.

"Чтобы его (тромбоза. - примечание "Газеты.Ru") избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность",

— подчеркнул главврач.

Эксперт отметил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если к этому были предпосылки в анамнезе, например мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы.

Врач посоветовал контролировать состояние здоровья в течение месяца после выписки, а также пить много жидкости, желательно воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.

Коронавирус,Газета.Ru,
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