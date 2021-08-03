Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Названа главная опасность постковидного синдрома

Lenta.ruиещё 2
49 минут назад

Постковидный синдром может иметь разные симптомы в зависимости от того, какие заболевания были у человека до заражения коронавирусом. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

Названа главная опасность постковидного синдрома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Длительность постковидного синдрома может составлять от одного месяца до полугода. Опасность состоит в том, что он усиливает все хронические болезни, которые были у пациента. В частности, у людей, склонных к гастроэнтерологическим заболеваниям, обостряются холециститы, панкреатиты. Помимо этого у пациентов может наблюдаться синдром раздраженного кишечника и усиление запоров. У пациентов, страдающих астмой или бронхитом, после коронавируса будут сильнее проявляться данные заболевания.

Постковидный синдром также может затронуть и нервную систему человека. Как отметил Харлов, у переболевших может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести.

Ранее главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма.

Коронавирус,Евгений Тимаков,ТК "Звезда",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители