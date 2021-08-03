Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма

Lenta.ruиещё 6
6 часов назад

Врач-инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма. Специалист предположил, что он чаще будет затрагивать центральную нервную систему, сообщает радио Sputnik.

Врач раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тимаков напомнил, что под постковидным синдромом подразумевается набор определенных симптомов, среди которых слабость, ухудшение памяти и головные боли. Эти недомогания остаются у пациента в течение некоторого времени и после выздоровления от COVID-19. Если ранее такие симптомы чаще испытывали более взрослые люди, то сейчас «постковид стал моложе».

«Вероятнее всего, постковидный синдром будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом. Все остальные коронавирусные проявления тоже сохраняются», — подчеркнул Тимаков.

Защититься от постковидного синдрома можно так же, как и от самого вируса — с помощью вакцинации. Врачи, специализирующиеся на реабилитации пациентов при постковидном синдроме, не наблюдали его у привитых россиян.

Эксперт подчеркнул, что он лично еще не встречал описания синдрома у привитого человека. Предварительно можно полагать, что вакцинация является эффективным средством для профилактики постковидного синдрома, заключил Тимаков.

Ранее иммунолог оценил продолжительность последствий COVID-19. Он отметил, что постковидный синдром длится в течение трех месяцев, а после него появляется хроническая форма дефектов, способная сохраняться много лет.

Коронавирус,Евгений Тимаков,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители