Врач раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма

Врач-инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма. Специалист предположил, что он чаще будет затрагивать центральную нервную систему, сообщает радио Sputnik.

Тимаков напомнил, что под постковидным синдромом подразумевается набор определенных симптомов, среди которых слабость, ухудшение памяти и головные боли. Эти недомогания остаются у пациента в течение некоторого времени и после выздоровления от COVID-19. Если ранее такие симптомы чаще испытывали более взрослые люди, то сейчас «постковид стал моложе».

«Вероятнее всего, постковидный синдром будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом. Все остальные коронавирусные проявления тоже сохраняются», — подчеркнул Тимаков.

Защититься от постковидного синдрома можно так же, как и от самого вируса — с помощью вакцинации. Врачи, специализирующиеся на реабилитации пациентов при постковидном синдроме, не наблюдали его у привитых россиян.

Эксперт подчеркнул, что он лично еще не встречал описания синдрома у привитого человека. Предварительно можно полагать, что вакцинация является эффективным средством для профилактики постковидного синдрома, заключил Тимаков.