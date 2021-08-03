Пациенты пожаловались на сохранение симптомов COVID-19 через полгода

Симптомы у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев более чем у 70 процентов пациентов, говорится в исследовании американских ученых. Об этом сообщает издание «Известия».

Ученые из Стэндфордского университета (США) собрали результаты 45 различных исследований, опубликованных с января 2020 года по март 2021 года, и выяснили, что чаще всего больные сообщали об одышке, утомляемости и нарушениях сна. В общей сложности специалисты выявили 84 различных симптома, среди которых потеря вкуса и запаха, депрессия, беспокойство, боль в груди и лихорадка, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.

В результате специалисты выяснили, что 72,5 процента пациентов пожаловались как минимум на один стойкий симптом спустя полгода после постановки диагноза. Недомогания указывали на то, что болезнь затронула различные системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, мышечную и иммунную.

В большинстве случаев пациенты жаловались на усталость, об этом симптоме сообщили около 40 процентов участников исследования, отдышку (36 процентов) и нарушение сна (29 процентов). Нередко встречались неспособность сконцентрироваться, депрессия, беспокойство, общая боль и дискомфорт. Часть пациентов спустя месяцы после формального выздоровления так и не восстановили обоняние или вкусовые ощущения.

Также авторы работы подчеркнули, что молодой возраст среди госпитализированных пациентов не защищал их от последствий инфекции.