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Выявлена новая смертельная опасность перенесенного коронавируса

Lenta.ruиещё 6
11 часов назад

Ученые из шведского Университета Умео выявили, что в первые две недели после COVID-19 значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. О новой смертельной опасности перенесенной коронавирусной инфекции сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

Выявлена новая опасность перенесенного коронавируса
Фото:  РИА Новости РИА Новости

В крупном исследовании приняли участие 86 742 пациента с COVID-19 и 348 481 здоровый человек из контрольной группы. При этом каждому случаю заболевания коронавирусом противопоставлялась группа из четырех человек, соответствующих по возрасту, полу и стране проживания.

Специалисты сравнили частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года. Из анализа были исключены лица, которые уже перенесли инфаркт и инсульт (известно, что риск повторного инфаркта и инсульта у таких людей увеличивается).

Оказалось, что COVID-19 увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы. Таким образом, острые сердечно-сосудистые осложнения представляют собой важное клиническое проявление COVID-19 и подчеркивают важность вакцинации в качестве меры профилактики.

Коронавирус,Инсульт,COVID-19,
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