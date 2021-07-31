Пандемия из пробирки: мог ли COVID-19 утечь из лаборатории

Китайское правительство отказалось от плана расследования происхождения коронавируса, предложенного Всемирной организацией здравоохранения. Оно могло бы снять с Китая все подозрения, но Пекин ответил отказом. Вместе с тем научные эксперты все больше склоняются к гипотезе о том, что пандемия началась из-за того, что вирусу удалось «сбежать из пробирки» в результате инцидента в уханьской лаборатории. Еще недавно эта версия считалась маргинальной, но теперь все больше фактов говорит в ее пользу, а нежелание Китая участвовать в расследовании лишь подогревает интерес к ней. «Лента.ру» проследила, как предположение о лабораторной утечке превратилось из конспирологической теории в одну из наиболее вероятных версий событий, какие тому есть доказательства и почему в этом вопросе так много политики.

Вирусная политика

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В первые недели пандемии в мире царила сумятица. Постепенно на земном шаре оставалось все меньше стран, свободных от коронавируса. Закрывались границы, миллионы людей отправлялись на карантин, тысячи умирали в больницах, а ученые ломали голову над двумя главными вопросами: откуда взялся COVID-19 и как его лечить?

Если со вторым вопросом научному сообществу удалось более-менее разобраться за эти полтора года, то первый до сих пор остается открытым. Поначалу данных было мало: вокруг рынка мяса и морепродуктов Хуанань в городе Ухане возник кластер случаев пневмонии неизвестного происхождения. Позже стало понятно, что заболевание вызывает новый патоген из семейства коронавирусов, который назвали SARS-CoV-2. На рынке Хуанань торговали дикими животными и их мясом, поэтому ученые предположили, что какой-то зверек мог стать переносчиком вируса.

Однако параллельно с этой гипотезой возникла другая: источник вируса — в расположенном в том же городе Уханьском институте вирусологии, который как раз занимается исследованием коронавирусов.

Главным и самым ревностным сторонником этой версии стал президент США Дональд Трамп. На протяжении практически всего президентского срока он вел с Китаем политические и торговые войны, поэтому вспышка неизвестного и губительного патогена не могла не превратиться в его руках в инструмент антикитайской риторики. При этом Трамп не исключал, что Пекин преднамеренно спровоцировал пандемию.

Конечно, это можно было остановить. Они либо не смогли этого сделать из-за некомпетентности, либо намеренно позволили вирусу распространиться

Дональд Трамп

45-й президент США

Трамп даже ссылался на некие разведданные, говорившие в пользу лабораторного происхождения коронавируса, однако никаких доказательств тогда представлено не было. Зато риторики было предостаточно — американский политик использовал любую возможность, чтобы обратить внимание на китайское происхождение вируса: проще свалить всю вину на внешнего врага, чем признать собственные неудачи в борьбе с пандемией. Стигматизация вируса и постоянные обвинения в адрес Китая привели к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином, а также спровоцировали всплеск насилия против азиатского населения в США.

Подозрения Трампа в отношении именно Уханьского института вирусологии были неслучайны. Именно там находится крупнейшее в Китае хранилище образцов коронавирусов и других вирусов, переносчиками которых являются летучие мыши. База данных этой лаборатории насчитывает около 22 тысяч образцов и даже была доступна онлайн. Доступ к ней закрыли 12 сентября 2019 года, почти за три месяца до первого официально зарегистрированного случая заражения SARS-CoV-2.

Кроме того, в этой лаборатории проводились исследования, связанные с усилением функций вирусов: их намеренно модифицировали таким образом, чтобы они были более заразными и опасными. Такие исследования сродни военным учениям — с их помощью вирусологи готовятся к возникновению новых опасных патогенов и потенциальной пандемии.

Однако репутация Трампа как одиозного политика и сама подача его подозрений привели к тому, что гипотеза, вполне имеющая право на жизнь, превратилась в глазах общественности в маргинальную конспирологическую теорию. Ее сторонников приравнивали к приверженцам Трампа, а либеральные американские СМИ безоговорочно клеймили гипотезу как «теорию заговора».

Уже в феврале 2020 года научный журнал The Lancet выпустил заявление, в котором полностью исключал версию о неестественном происхождении коронавируса. Президентские выборы в США еще больше поляризовали американское общество, в том числе ученых, и всерьез обсуждать эту версию стало неприлично.

Женщина-летучая мышь

Однако мысль об утечке вируса из лаборатории Уханя поначалу возникла не только у Трампа, но и у ведущего эксперта этой лаборатории Ши Чжэнли. Она посвятила жизнь изучению коронавирусов и прославилась многочисленными экспедициям в пещеры и заброшенные шахты, где обитают летучие мыши, из-за чего коллеги прозвали ее bat woman («женщина-летучая мышь»).

Когда стало известно, что случаи пневмонии в Ухане вызваны коронавирусом, Ши Чжэнли, по ее собственному признанию, сильно удивилась и даже подумала, что муниципальные власти ошиблись. Преодоление коронавирусом межвидовых барьеров — вещь привычная в южных субтропических провинциях Китая, где полно летучих мышей — переносчиков коронавирусов. Но не в центре страны, не в Ухане! Поэтому ее справедливо посетила мысль: если всему виной коронавирус, мог ли он «сбежать» из ее лаборатории?

Ши Чжэнли рассказала журналу Science, что ее команда быстро установила генетическую последовательность патогена и передала ее ВОЗ. При этом специалист утверждает, что до этого ни она, ни ее коллеги не только не изучали этот вирус, но и не знали о его существовании.

«Заявление президента США Трампа о том, что утечка вируса SARS-CoV-2 произошла из нашего института, полностью противоречит фактам. Это ставит под угрозу нашу академическую работу и личную жизнь. Он должен извиниться перед нами»,

— потребовала Ши Чжэнли.

Трамп ушел, вопросы остались

14 января 2021 года, спустя почти год с начала пандемии, самолет с международной группой экспертов ВОЗ приземлился в Ухане. В рамках расследования ученые посетили рынок Хуанань и встретились с китайскими чиновниками. Экспертам также показали Уханьский институт вирусологии, где они встретились с Ши Чжэнли, но доступа к базе данных коронавирусов им так и не предоставили.

Через месяц ученые и китайские чиновники дали совместную пресс-конференцию, где огласили основные результаты своих изысканий: самая вероятная гипотеза о происхождении COVID-19 — передача вируса от промежуточного носителя к человеку; версию о лабораторном происхождении заболевания сочли маловероятной.

Ученым так и не удалось установить ни источник, ни переносчика вируса среди животных. Однако они обнаружили, что вирус широко циркулировал в Ухане и за пределами рыбного рынка, а некоторые ранние случаи заражения вообще с ним не связаны — значит, вирус на рынок мог занести уже инфицированный человек.

После миссии ВОЗ вопросов о происхождении коронавируса стало еще больше, но создавалось впечатление, что ученые практически единогласно пришли к выводу: Уханьский институт не имеет к пандемии никакого отношения. Однако с весны 2021 года, когда главный заступник гипотезы об утечке из лаборатории уже покинул Белый дом, об этой гипотезе снова заговорили.

Такую версию событий совершенно неожиданно допустил новый президент США Джо Байден, чьи сторонники еще несколько месяцев назад называли похожие утверждения Трампа бредом. Байден поручил американской разведке тщательно расследовать возможность утечки из лаборатории — несмотря на то, что представители разведсообщества до этого категорически опровергали слова Трампа и утверждали об отсутствии всяких доказательств в пользу лабораторной версии.

14 мая ведущие ученые подписали письмо, в котором призвали тщательно расследовать обе версии происхождения коронавируса. «Мы должны серьезно отнестись как к гипотезе о естественном преодолении вирусом межвидового барьера, так и к гипотезе о лабораторной утечке, пока у нас не будет достаточно данных», — говорится в документе.

В июне в издании Vanity Fair вышла публикация о предвзятости расследования происхождения коронавируса. Журналисты узнали, что зоолог Питер Дасзак, который представлял США в составе международной группы экспертов, до этого инициировал публикацию The Lancet, безоговорочно отвергавшую лабораторное происхождение вируса. Более того, его организация спонсировала те самые исследования с модификацией коронавируса в Ухане.

Также выяснилось, что ни летучие мыши, ни панголины, которых почти единогласно окрестили наиболее вероятными посредниками в передаче вируса, на рынке вообще не продавались.

Изменилась и тональность заявлений ВОЗ, до этого занимавшей крайне сдержанную и в чем-то опасливую позицию в отношении Китая. В организации признали, что преждевременно отказались от гипотезы об утечке коронавируса из лаборатории.

Как вы знаете, я сам был лаборантом, иммунологом и работал в лаборатории. Несчастные случаи в лаборатории случаются. Это обычное дело — я видел, как это происходит, и у меня самого были ошибки, так что это могло случиться

Тедрос Аданом Гебрейесус

глава Всемирной организации здравоохранения

Дальше больше: в середине июля Тедрос Гебрейесус предложил запустить вторую фазу расследования происхождения вируса. В соответствии с его планом, ученые должны были провести аудит лабораторий в Ухане и получить доступ к данным, касающимся самого начала пандемии.

Получение доступа к базе данных генетических последовательностей коронавирусов, образцы которых хранятся в лаборатории в Ухане, — действительно единственный способ опровергнуть или подтвердить теорию об утечке, отмечает эволюционный биолог и профессор Редингского университета (Великобритания) Марк Пейгл. «Никто не говорит о преднамеренной утечке, но нельзя исключать, что это могло произойти случайно», — заявил Пейгл в комментарии «Ленте.ру».

Спустя неделю, 22 июля, Китай ответил на предложение Тедроса Гебрейесуса категорическим отказом. Власти страны заявили, что формулировки, содержащиеся в плане ВОЗ, «не уважают науку и здравый смысл». Государственное китайское издание Global Times опубликовало колонку, в которой утверждалось, что вопрос о происхождении вируса политизирован, а лично Гебрейесус находится под колоссальным давлением США и Запада.

Как показывают события первых месяцев пандемии, опасения Китая относительно дальнейшей политизации процесса вполне справедливы, но нежелание Пекина сотрудничать лишь подпитывает недоверие к нему. Ведь если никто не обнаружит в лаборатории близкого к SARS-CoV-2 вируса, то с Китая будут сняты все подозрения. Казалось бы, это в интересах страны.

При этом Китай допускает версию о происхождении вируса «из пробирки» — но не в своей лаборатории, а в американской. Власти КНР указывают на ранние случаи COVID-19, зафиксированные за пределами Китая осенью 2019 года, и призывают ВОЗ проверить возможность утечки вируса из лабораторий других стран, прежде всего из американских.

Помимо Уханьского института вирусологии, в мире всего два других места, где проводят эксперименты по усилению функций вирусов: лаборатория в Галвестоне, штат Техас, и Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл. Уже после начала пандемии стало известно, что в Чапел-Хилл, несмотря на все предосторожности, несколько раз происходили инциденты при работе с коронавирусами, чуть не закончившиеся утечкой вируса из лаборатории.

Презумпция виновности

Пока все улики в пользу двух основных гипотез происхождения вируса косвенные, и для вынесения вердикта их недостаточно. Главным аргументом в пользу теории об утечке принято считать саму локацию эпицентра пандемии COVID-19. Из всех мест это оказался именно Ухань, где в природе нет крупных резервуаров коронавируса, зато расположена лаборатория с гигантским хранилищем образцов вируса этого семейства.

В связи с этим особое внимание привлекает один инцидент, который произошел в апреле в 2012 года в южной префектуре Юньнань, где обитает множество летучих мышей — переносчиков коронавируса. Тогда шесть шахтеров работали в заброшенной шахте в округе Модзян — очищали ее от фекалий обитавших в ней летучих мышей. Спустя несколько недель у всех появились симптомы неизвестной болезни, напоминавшей SARS. Трое из них скончались.

В шахту были направлены ученые, которым предстояло установить источник заболевания. Среди них была и Ши Чжэнли. За три года они собрали почти 300 образцов различных коронавирусов. Один из них — RatG13, найденный в шахте в 2013 году, оказался на 96,2 процента генетически родственным SARS-CoV-2.

Кроме того, стало известно, что в ноябре 2019 года, то есть до того, как вирус начал активно распространяться в Ухане, трое сотрудников лаборатории заболели некой таинственной болезнью — всем им потребовалась госпитализация.

Еще в 2017 и 2018 году американские дипломаты предупреждали об опасности проводимых в Ухане исследований. Во время встреч с представителями американского посольства сотрудники Уханьского института, включая Ши Чжэнли, жаловались, что им не хватает хорошо подготовленных лаборантов для того, чтобы проводить свои эксперименты в условиях полной безопасности, и просили США о помощи. Дипломаты передали их обращения и свои связанные с этим опасения в Вашингтон, но эти послания остались без ответа. Та же участь постигла аналогичные обращения французской разведки, высказанные США еще в 2017 году.

Сторонники гипотезы об утечке из лаборатории задаются вопросом: а мог ли RatG13 в его исконном или же модифицированном виде «убежать» из лаборатории?

Пейгл предостерегает от поспешных выводов. «RatG13 примерно в два раза дальше в эволюционном плане от генетических последовательностей COVID-19, чем шимпанзе от человека. Это говорит о том, что мы, вероятно, пока еще не нашли ближайшего предка [коронавируса]», — пояснил ученый.

Тем не менее в ретроспективе все аргументы в пользу гипотезы об утечке, еще недавно подаваемой как безумная конспирологическая теория, действительно выглядят убедительно. Однако важно помнить, что никаких конкретных доказательств в ее пользу по-прежнему не найдено.

Доказательства невиновности

Не стоит забывать и об аргументах в пользу естественного преодоления вирусом межвидового барьера.

В начале июля международная группа ученых подготовила статью, в которой критически изучила все имеющиеся факты о коронавирусе. В частности, ученые провели параллели между эпидемией SARS в 2002-2003 годах и нынешней пандемией: в обоих случаях вспышки заражений происходили на рынках, где торговали дикими животными. Статья обращает внимание на то, что в первом случае распространение вируса было связано с циветтами и енотовидными собаками — этих животных продавали и на рынке в Ухане в 2019 году, и ученым удалось установить, что их особи также могут заразиться коронавирусом.

Кроме того, исследователи проанализировали географию первых случаев коронавируса в Ухане — все они оказались сконцентрированы вокруг рынка Хуанань и других рынков. При этом сведений о ранних случаях COVID-19, связанных с Уханьским институтом вирусологии географически или эпидемиологически, ученые не обнаружили, что ставит под вопрос версию об утечке.

Рынок животных и морепродуктов Хуанань, Ухань. Фото: Thomas Peter / Reuters

«Ухань — крупнейший город в Центральном Китае, с многочисленными рынками животных, а также крупный транспортный и торговый хаб, хорошо связанный с другими районами как внутри Китая, так и за рубежом. Поэтому обнаружение вируса в Ухане, скорее всего, отражает тот факт, что патогены часто нуждаются в густонаселенных районах, чтобы закрепиться [в человеческой популяции]», — подчеркивают авторы статьи.

Наконец, в пользу этой теории говорит история: именно в результате естественной передачи вируса от животного человеку произошли все предыдущие вспышки патогенов из семейства коронавирусов, а также пандемии «испанки» и свиного гриппа H1N1.

Но времени, чтобы выяснить происхождение COVID-19 и найти его источник в мире животных, пока еще предостаточно, считает ученый. В случае с SARS для этого понадобилось почти десять лет.

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С начала пандемии прошло уже больше полутора лет, пока у ученых есть лишь гипотезы, но никаких доказательств в пользу обеих версий о происхождении вируса. Если виной тому действительно окажется утечка из лаборатории, тщательное расследование позволит извлечь важные уроки, улучшить меры безопасности в вирусологических лабораториях и избежать повторения подобного в будущем.