Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Китай рассказал о вспышке коронавируса «родом» из России

Lenta.ru
4 часа назад

Власти Китая рассказали, что вспышка коронавирусной инфекции, которая наблюдается в городе Нанкин, началась с инфицирования уборщицы местного аэропорта. Об этом сообщает ТАСС.

Китай рассказал о вспышке коронавируса «родом» из России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вирус, распространившийся в городе, вероятно, «родом» из России: о заражении сотрудницы аэропорта стало известно после санитарной обработки самолета, выполнившего рейс CA910 авиакомпании Air China из Москвы. По мнению китайских властей, уборщица нарушила правила личной дезинфекции после уборки, что привело к инфицированию других работников.

О локальной вспышке коронавируса в Нанкине объявили 20 июля: тогда в городе выявили несколько случаев заражения среди сотрудников городского международного аэропорта Лукоу. Местные власти несколько раз проводили ПЦР-тестирование всего девятимиллионного населения. По последним данным, число зараженных в Нанкине сосавляет 185.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители