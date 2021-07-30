Китай рассказал о вспышке коронавируса «родом» из России

Власти Китая рассказали, что вспышка коронавирусной инфекции, которая наблюдается в городе Нанкин, началась с инфицирования уборщицы местного аэропорта. Об этом сообщает ТАСС.

Вирус, распространившийся в городе, вероятно, «родом» из России: о заражении сотрудницы аэропорта стало известно после санитарной обработки самолета, выполнившего рейс CA910 авиакомпании Air China из Москвы. По мнению китайских властей, уборщица нарушила правила личной дезинфекции после уборки, что привело к инфицированию других работников.