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Хроники коронавируса: главные новости за 29 июля

Анна Арсеньева
1 час назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Хроники коронавируса: развеяны мифы о вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Парад нелепостей": Онищенко развеял мифы о вакцинации

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что все созданные в России вакцины против COVID-19 действительно защищают от него.

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COVID-19 влияет на репродуктивную функцию мужчин

Иранские биологи заявили, что коронавирус оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему мужчин. Они изучили влияние SARS-CoV-2 на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения.

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Врач — о нанотелах против COVID-19: "Лекарство нужно нам сейчас"

Ученые из Германии разработали так называемые нанотела, которые эффективно побеждают коронавирус, препятствуя его распространению. Исследователи выразили надежду, что на основе данного изобретения возможно будет создать лекарственный препарат против вируса SARS-CoV-2 и его штаммов.

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Мьянма может стать суперраспространителем COVID-19

Мьянма может стать страной-суперраспространителем коронавирусной инфекции. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

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Изменены правила въезда россиян в страну из-за границы

Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян из-за границы домой. Об этом говорится в приказе главы ведомства Анны Поповой, размещенном на официальном портале правовой информации.

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Коронавирус,Анна Попова,Геннадий Онищенко,РАН,Роспотребнадзор,Госдума,ООН,
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