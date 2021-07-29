Хроники коронавируса: развеяны мифы о вакцинации

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что все созданные в России вакцины против COVID-19 действительно защищают от него.

Иранские биологи заявили, что коронавирус оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему мужчин. Они изучили влияние SARS-CoV-2 на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения.

Ученые из Германии разработали так называемые нанотела, которые эффективно побеждают коронавирус, препятствуя его распространению. Исследователи выразили надежду, что на основе данного изобретения возможно будет создать лекарственный препарат против вируса SARS-CoV-2 и его штаммов.

Мьянма может стать страной-суперраспространителем коронавирусной инфекции. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.