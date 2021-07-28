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Хроники коронавируса: главные новости за 28 июля

Диана Товсепова
36 минут назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Хроники: у кого развивается тромбоз после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Психрасстройства могут быть симптомами «ковидного хвоста»

Терапевт Аркадий Верткин рассказал о главных симптомах "ковидного хвоста", которые появляются у переболевших коронавирусом. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Верткин рассказал, что медики называют "ковидным хвостом" тот синдром, который остается у человека после перенесенного коронавируса. Это могут быть психологические и неврологические проблемы, а также расстройства различных систем организма.

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У кого быстрее вырабатывается иммунитет к COVID-19

Эмоциональное состояние и психотип человека может сказываться на скорости выработки иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказал врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

Реакция организма на антигены, по словам специалистов, начинает вырабатываться сразу. При этом бывает, когда иммуноглобулины G формируется лишь спустя два-три месяца. Эксперт обосновывают это с пониженной реактивностью организма.

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Генетика и гормоны: названы люди, подверженные тромбозу при COVID

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие люди больше всего подвержены тромбозу при коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал медик, в первую очередь тромбозу подвержены те, кто предрасположен к этому генетически. Он добавил, что это — распространенная болезнь, поэтому стоит следить за состоянием сосудов.

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Попова рассказала, какие люди невосприимчивы к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о невосприимчивости к коронавирусу. По ее словам, это бывает у тех, кто поддерживает свою иммунную систему в тонусе.

"Бывают такие случаи, когда человек находится в окружении заболевших, а сам не заболевает. И такие случаи описаны уже достаточно давно, не только в части коронавируса", — объяснила Попова, выступая в российском обществе "Знание".

Большую роль в этом играет и генетическая предрасположенность.

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Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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