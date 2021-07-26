Врач назвала способ защиты населения от коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач городской клинической больницы 52 Марьяна Лысенко в ходе прямого эфира, организованного российским обществом «Знание» назвала способ, позволяющий защитить население от коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие прошло в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», направленной на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции.

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Как объяснила Лысенко, протоколы лечения первой-второй волны были очень эффективны, однако «потеряли вау-эффект» с появлением новых штаммов. С появлением новых штаммов контагиозность вируса выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса необходимо привить 80 процентов населения, заявила врач. В противном случае это грозит появлением нового штамма, против которого вакцины будут неэффективны, предупредила она.

«Не успев вакцинироваться, мы создали прослойку, где получаем мутации с другими клиническими характеристиками. Наши протоколы, работавшие против уханьского штамма, против индийского работают недостаточно хорошо, и нужно перестраивать клиническую тактику», — пояснила Лысенко.

Профессор также отметила, что к вакцинации почти нет абсолютных противопоказаний, а периоды, когда она не рекомендована (курс химиотерапии, беременность до 22 недель) конечны.

«Мы ищем не противопоказание, а способ реализовать вакцинацию — нужно найти для этого правильное окно», — подчеркнула она.

В заключение Лысенко добавила, что время пандемии стало прорывным — российские врачи много нового предлагали, применяли, изучали и публиковали.

«Мы и в моральном смысле многое в ковид поняли — как много значит общаться, видеть родные лица, жить с семьей. Наша привычная возможность двигаться, наше привычное общение — нас этого лишили, и мы поняли, как это было важно. Но всегда важна цена. Мы движемся к неутешительным цифрам по смертности. Цена вопроса очень высока, и к этому нельзя пренебрежительно относиться», — заключила Марьяна Лысенко.