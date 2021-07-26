Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

Lenta.ru
1 час назад

Процедура вспоминания вкусов и запахов, а также дыхательные тренировки могут помочь переболевшим COVID-19 вернуть обоняние и восстановить работу легких. Такие способы назвал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью Ura.ru.

Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, для этого необходимо взять четыре знакомых запаха, например мяту, апельсин, кофе и лимон. В течение недели их нужно по очереди нюхать, а потом менять на новые.

«Дыхательные упражнения для восстановления работы легких делаются медленно, например, смотрите на какой-нибудь прямоугольный предмет. Скользите взглядом по короткой стороне — вдыхаете, по длинной — выдыхаете», — уточнил врач.

В свою очередь, реаниматолог, главный врач сети «Клиника К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе отметил, что специализированная реабилитация легких в первую очередь нужна при фиброзе (образовании рубцов).

«Это лечебная физкультура, прогулки, здоровое питание, витаминные комплексы, свежий воздух, умеренные нагрузки; такой, казалось бы, банальный комплекс ведет к восстановлению функции легких, ткани, сосудистой структуры», — добавил специалист.

Он утверждает, что в случае потери обоняния лекарства не помогут. Восстановление может длиться больше года, рассказал Чурадзе.

Коронавирус,Алексей Водовозов,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители