Вирусолог раскрыл особенности лечения «дельта»-штамма COVID

В отличие от «уханьского» варианта, для которого уже многое отработано, «дельта» лечится сложнее, так как в этом случае играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания, отметил специалист. При этом точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, пока что нет.