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Вирусолог раскрыл особенности лечения «дельта»-штамма COVID-19

Lenta.ru
1 час назад

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-варианта коронавируса в беседе с радио Sputnik.

Вирусолог раскрыл особенности лечения «дельта»-штамма COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В отличие от «уханьского» варианта, для которого уже многое отработано, «дельта» лечится сложнее, так как в этом случае играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания, отметил специалист. При этом точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, пока что нет.

Определять, каким именно вариантом коронавируса заболел пациент, по словам Чепурнова, «относительно хлопотно и дорого». Для этого необходимо проводить расшифровку генома вируса, тогда как тест ПЦР обойдется намного дешевле и будет сделан быстрее.

«Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», — заключил он.

Коронавирус,Александр Чепурнов,ИА Sputnik,
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