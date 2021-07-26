У переболевших COVID-19 выявили снижение интеллекта

Когнитивные способности человека могут ухудшиться даже после легкой формы COVID-19. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие соответствующую статью в журнале The Lancet.

В случае средней тяжести болезни последствия болезни сравнимы с инсультом. У тех, кто был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ.

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Больше всего от коронавируса страдает способность к логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. К тому же уровень интеллекта не восстанавливается, предупреждают исследователи.

Почему так

Ранее медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али рассказал «Ленте.ру», что коронавирус может поражать клетки головного мозга и вызывать когнитивные нарушения. «Многие люди после перенесенного вируса отмечают нарушение эмоционального состояния, нарушение памяти, рассеянность. Поэтому с началом пандемии существенно возрос спрос на услуги психологов и психотерапевтов», — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что до конца не изучено, какие органы и системы организма страдают из-за коронавируса. «В каких-то случаях непонятно, является COVID-19 причиной или следствием поражения того или иного органа. Кроме того, вирус меняется, и разные штаммы по-разному влияют на течение болезни и могут сильнее "бить" разные органы и системы организма», — заключил он.

Другая точка зрения

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович объяснил, что, как и любой вирус, коронавирус негативно сказывается на капиллярном кровотоке и оказывает влияние на центральную и периферическую нервную систему. Из-за ухудшения кровотока мозг фактически голодает, и любой человек, только что перенесший заболевание, быстро утомляется, и ему требуется больше времени на отдых. «Такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, абсолютно нормальны и ничего катастрофического здесь нет», — резюмировал эксперт.

Заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов рассказал, что после ковида люди нередко жалуются на ухудшение памяти, а вот проблемы с концентрацией внимания встречаются гораздо реже. По словам Ениколопова, полное восстановление когнитивных функций может занять не меньше месяца.

Что делать

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов отметил, что переболевшие могут страдать от постковидного синдрома от одного месяца до бесконечности, и примерно у трех четвертей переболевших он длится примерно от 4 до 12 недель. Для реабилитации медик рекомендовал физические нагрузки, в том числе ходьбу. В свою очередь, иммунолог Ирина Ярцева указала, что ряд симптомов постковидного синдрома связаны с последствиями стресса, который человек получает во время заболевания.