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У переболевших коронавирусом нашли повреждения глаз

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад

Международная группа ученых нашли новое долговременное последствие коронавирусной инфекции, которое затрагивает глаза. При так называемом длительном COVID-19 наблюдается повреждение нервных волокон и увеличение числа дендритных клеток в роговице — прозрачной части глазного яблока, участвующей в светопреломлении. Об этом сообщается в статье, опубликованной в British Journal of Ophthalmology.

У переболевших коронавирусом нашли повреждения глаз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследовании приняли участие 40 человек, которые переболели COVID-19, и 30 человек в качестве контроля. Все испытуемые прошли опрос о симптомах долговременного COVID-19, а также им провели конфокальную микроскопию роговицы глаза для количественной оценки плотности нервных волокон (CNFD), плотности ветвей роговичного нерва (CNBD), длины нервных волокон роговицы (CNFL) и общей плотности зрелых и незрелых дендритных клеток.

Оказалось, что пациенты с неврологическими симптомами через четыре и двенадцать недель после острого COVID-19 имели более низкие показатели плотности нервных волокон, их длины и плотности ветвей. Кроме того, у них наблюдалась повышенная плотность дендритных клеток по сравнению с контрольной группой. У пациентов без неврологических симптомов также имели относительно высокую плотность дендритных клеток.

Как заключают ученые, изменения в роговице глаз могут служить надежным маркером долговременного постковидного синдрома.

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