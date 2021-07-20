Терапевт рассказал о бесконечности постковидного синдрома

Такой синдром включает в себя от 20 до 60 симптомов. Среди них — выраженная слабость, тяжесть в груди, головные, суставные и мышечные боли, депрессия, снижение когнитивных функций, нарушение терморегуляции. Врач отметил, что не знает причину возникновения постковидного синдрома, а для реабилитации рекомендовал физические нагрузки, в том числе ходьбу.
По ее словам, тяжелее болеют те люди, которые уже имеют проблемы со здоровьем. Например, диабет, ожирение, болезни сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы болезнь протекала легко, она рекомендовала вести здоровый образ жизни.