Последствия легкого COVID оказались опасны для детей

По словам ученого, COVID-19 оказался опасен для детей в будущем из-за того, что вирус вызывает мультисистемный воспалительный синдром. Он проявляется спустя четыре-восемь недель после заражения.

Кроме того, он добавил, что коронавирус вызывает у некоторых детей системное поражение всех органов. Коновалов пояснил, что изначально такой синдром был похож на болезнь Кавасаки, которая вызвана аутоимунными процессами. Но позже ученые выяснили, что это воспаление развивается после контакта с коронавирусной инфекцией — оно поражает суставы, желудочно-кишечный тракт и почки, а также сопровождается лихорадкой.