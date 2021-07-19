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Последствия легкого COVID-19 оказались опасны для детей

Lenta.ru
1 час назад
У детей, которые перенесли коронавирус в легкой форме, могут возникнуть отсроченные иммунные последствия. Об этой опасности COVID-19 в будущем рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Иван Коновалов в беседе с «Парламентской газетой».
Последствия легкого COVID оказались опасны для детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам ученого, COVID-19 оказался опасен для детей в будущем из-за того, что вирус вызывает мультисистемный воспалительный синдром. Он проявляется спустя четыре-восемь недель после заражения.
«Он приводит к множественным поражениям сосудистого звена, сердечной мышцы — миокардитам и эндокардитам», — рассказал Коновалов.
Кроме того, он добавил, что коронавирус вызывает у некоторых детей системное поражение всех органов. Коновалов пояснил, что изначально такой синдром был похож на болезнь Кавасаки, которая вызвана аутоимунными процессами. Но позже ученые выяснили, что это воспаление развивается после контакта с коронавирусной инфекцией — оно поражает суставы, желудочно-кишечный тракт и почки, а также сопровождается лихорадкой.
Коронавирус,Иван Коновалов,Парламентская газета,
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