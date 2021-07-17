Россиянам раскрыли наказание за обман о вакцинации

Юрист Иван Соловьев рассказал, под какие статьи Уголовного кодекса России подпадает покупка поддельных сертификатов о вакцинации. Его слова передает "Прайм".

По его словам, уголовная ответственность может наступить по части 3 статьи 327 УК РФ, предусматривающей наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.

Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года. Соловьев подчеркнул, что неприятным будет исход, даже если вы не окажетесь за решеткой.

Дело в том, что существует статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». За ее нарушение в качестве наказания может быть назначен либо крупный штраф, либо ограничение или лишение свободы.