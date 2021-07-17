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Россиянам раскрыли наказание за обман о вакцинации

Даня Виттиг
1 час назад
Юрист Иван Соловьев рассказал, под какие статьи Уголовного кодекса России подпадает покупка поддельных сертификатов о вакцинации. Его слова передает "Прайм".
Россиянам раскрыли наказание за обман о вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его словам, уголовная ответственность может наступить по части 3 статьи 327 УК РФ, предусматривающей наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.
Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года. Соловьев подчеркнул, что неприятным будет исход, даже если вы не окажетесь за решеткой.
Дело в том, что существует статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». За ее нарушение в качестве наказания может быть назначен либо крупный штраф, либо ограничение или лишение свободы.
При этом, если совершение преступления по неосторожности повлекло смерть человека, то виновному грозит до пяти лет тюрьмы, отметил Соловьев.
Ранее "Рамблер" сообщал, кому запрещена вакцинация.
Коронавирус,Иван Соловьев,
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