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Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса

Анна Арсеньева
1 час назад
Ученые из Университета в Мельбурне нашли способ заблокировать передачу вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека. Они использовали технологию редактирования генов CRISPR. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.
Найден способ остановить размножение коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Чтобы подавить репликацию коронавируса, специалисты применили фермент CRISPR-Cas13b. Он связывается с определенными участками вирусной РНК и разрезает его.
Ученые нацелили фермент на несколько РНК-молекул, которые кодируют аминокислотные последовательности S-белка, связывающегося с рецепторами клетки-хозяина, и белки нуклеокапсида — вирусной оболочки. Благодаря этому они добились подавления экспрессии генов на модели неживого вируса. Эффективность составила 98 процентов.
Также в исследовании говорится, что оптимизированные CRISPR-Cas13b (crRNA) подавляли репликацию вируса в клетках млекопитающих, инфицированных коронавирусом, в том числе британским штаммом. Согласно проведенному анализу, затрагивающие один нуклеотид мутации не влияют на эффективность фермента подавлять предковые и мутировавшие штаммы SARS-CoV-2.
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