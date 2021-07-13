Найден способ остановить размножение коронавируса

Ученые из Университета в Мельбурне нашли способ заблокировать передачу вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека. Они использовали технологию редактирования генов CRISPR. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Чтобы подавить репликацию коронавируса, специалисты применили фермент CRISPR-Cas13b. Он связывается с определенными участками вирусной РНК и разрезает его.

Ученые нацелили фермент на несколько РНК-молекул, которые кодируют аминокислотные последовательности S-белка, связывающегося с рецепторами клетки-хозяина, и белки нуклеокапсида — вирусной оболочки. Благодаря этому они добились подавления экспрессии генов на модели неживого вируса. Эффективность составила 98 процентов.