Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

В России отметили увеличение числа заболевших COVID-19 детей

Lenta.ru
2 часа назад
В третью волну коронавируса специалисты наблюдают увеличение заболевших среди детей. Об этом рассказал директор Федерального научно-клинического центра детей ФМБА Илья Зябкин. Его слова приводит Regnum.
В РФ отметили увеличение числа заболевших COVID детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Врач отметил, что если в первую волну в России болели в основном люди старшего поколения, то сейчас это достаточно молодые люди, в том числе дети.
«Что касается третьей волны, то появляется не просто большое количество молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы активно ее обсуждаем», — сказал Зябкин.
Также он добавил, что говорить о высокой летальности среди детей пока преждевременно, однако, «по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно одного процента».
Ранее главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, что на начальном этапе COVID-19 у детей «прячется за масками» других инфекционных болезней. В частности, под маской кишечной инфекции, острых хирургических или сердечно-сосудистых заболеваний.
Коронавирус,Исмаил Османов,Федеральное медико-биологическое агентство,ИА REGNUM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители