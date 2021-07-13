Найден способ остановить размножение коронавируса

Ученые Университета в Мельбурне (Австралия) использовали технологию редактирования генов CRISPR, чтобы успешно заблокировать передачу вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека. О новом способе остановить размножение патогена сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Для подавления репликации коронавируса исследователи применили фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с определенными участками вирусной РНК и разрезает его. Они нацелили фермент на несколько РНК-молекул, кодирующих аминокислотные последовательности S-белка, связывающегося с рецепторами клетки-хозяина, и белки нуклеокапсида — вирусной оболочки. Исследователи добились подавления экспрессии генов (сайлесинга) на модели неживого вируса с эффективностью в 98 процентов.

Кроме того, оптимизированные CRISPR-Cas13b (crRNA) подавляли репликацию вируса в клетках млекопитающих, инфицированных SARS-CoV-2, включая альфа-вариант B.1.1.7. (британский штамм). Анализ показал, что мутации, затрагивающие один нуклеотид, не влияют на эффективность фермента подавлять предковые и мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 в инфицированных клетках.