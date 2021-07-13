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Названы самые частые осложнения у переболевших COVID пациентов

Катерина Саломе
45 минут назад
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова заявила, что перенесшие COVID-19 пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами, а также с утомляемостью, кашлем и отдышкой. Об этом она рассказала на форуме "Здоровье нации".
"Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, — это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы",
— подчеркнула Дроздова.
Также специалист отметила, что среди прочих осложнений могут наблюдаться утомляемость, кашель, отдышка. По ее словам, эти симптомы сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.
Коронавирус,Видео,Любовь Дроздова,Минздрав РФ,
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