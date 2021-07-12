Оценена вероятность заражения двумя штаммами

По мнению эксперта, риск заразиться сразу несколькими вариантами COVID-19 возрастает, если в популяции хорошо представлены две-три линии коронавирусной инфекции. Для того чтобы узнать, есть ли подобные заражения, необходимо провести полное геномное секвенирование либо ПЦР-тесты именно этих штаммов.

Вирусолог также отметил, что сейчас британского, южноафриканского и других вариантов коронавируса в России уже стало значительно меньше. Так, в крупных городах более чем в 90% случаев происходит заражение индийским вариантом «дельта». Если в страну попадёт «дельта-плюс», то он, по мнению Крючкова, со временем вытеснит «дельту». Поэтому вероятности заразиться двумя штаммами сразу почти нет, утверждает эксперт.