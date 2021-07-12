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Иммунолог оценил вероятность заражения двумя штаммами COVID

News.ru
1 час назад
Одновременное заражение несколькими штаммами коронавируса вполне вероятно. Однако такие случаи бывают достаточно редко. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Оценена вероятность заражения двумя штаммами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению эксперта, риск заразиться сразу несколькими вариантами COVID-19 возрастает, если в популяции хорошо представлены две-три линии коронавирусной инфекции. Для того чтобы узнать, есть ли подобные заражения, необходимо провести полное геномное секвенирование либо ПЦР-тесты именно этих штаммов.
Практически в рутинной практике ни то ни другое не делается. Поэтому, строго говоря, распространённость таких феноменов узнать мы не можем, — пояснил Крючков.
Вирусолог также отметил, что сейчас британского, южноафриканского и других вариантов коронавируса в России уже стало значительно меньше. Так, в крупных городах более чем в 90% случаев происходит заражение индийским вариантом «дельта». Если в страну попадёт «дельта-плюс», то он, по мнению Крючкова, со временем вытеснит «дельту». Поэтому вероятности заразиться двумя штаммами сразу почти нет, утверждает эксперт.
Коронавирус,Николай Крючков,
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