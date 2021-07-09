Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Ученые развеяли миф об утечке коронавируса из уханьской лаборатории

РИА Новости
59 минут назад
Команда биологов и вирусологов заявила об убедительных доказательствах того, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет зоонозное происхождение. Исследование опубликовано на портале Zenodo.
Ученые развеяли миф об утечке COVID-19 из лаборатории
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Авторами работы стали более 20 ученых из разных стран, в частности из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов. По их мнению, несмотря на отсутствие единого мнения о том, какое именно животное стало разносчиком инфекции, есть весомые аргументы в пользу естественного происхождения патогена.
"Нет никаких доказательств того, что какие-либо из ранних случаев (заражения коронавирусом. — Прим. ред.) имели связь с Уханьским институтом вирусологии. При этом прослеживаются четкие связи с рынками животных в Ухане. Также нет доказательств того, что институт вирусологии располагал прародителем SARS-CoV-2 или проводил с ним опыты до начала пандемии",
— считают ученые.
Исследователи заявили, об отсутствии каких-либо случаев заболевания людей, которые могли быть связаны с деятельностью Уханьского института вирусологии. К тому же с момента своего появления новый коронавирус многократно самостоятельно мутировал и повысил живучесть: это наблюдение опровергает утверждение о том, что вирус искусственно создали для заражения людей.
Авторы исследования напомнили, что прежние вспышки коронавирусных инфекций, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, тоже имеют зоонозное происхождение.
"При любом сценарии "побега" SARS-CoV-2 из лаборатории он должен был присутствовать там еще до пандемии, однако никаких доказательств, подтверждающих такое мнение, нет",
— пишут ученые.
Все это служит доказательством того, что пандемия COVID-19 случилась по естественным причинам.
Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители