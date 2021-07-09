Ученые развеяли миф об утечке COVID-19 из лаборатории

Исследователи заявили, об отсутствии каких-либо случаев заболевания людей, которые могли быть связаны с деятельностью Уханьского института вирусологии. К тому же с момента своего появления новый коронавирус многократно самостоятельно мутировал и повысил живучесть: это наблюдение опровергает утверждение о том, что вирус искусственно создали для заражения людей.