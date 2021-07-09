Ученые развеяли миф об утечке COVID-19 из лаборатории

"Нет никаких доказательств того, что какие-либо из ранних случаев (заражения коронавирусом. — Прим. ред.) имели связь с Уханьским институтом вирусологии. При этом прослеживаются четкие связи с рынками животных в Ухане. Также нет доказательств того, что институт вирусологии располагал прародителем SARS-CoV-2 или проводил с ним опыты до начала пандемии",
"При любом сценарии "побега" SARS-CoV-2 из лаборатории он должен был присутствовать там еще до пандемии, однако никаких доказательств, подтверждающих такое мнение, нет",