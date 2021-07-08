Углубленная диспансеризация после COVID-19: что это

В России с 1 июля стартовала углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом. Проходить она будет в два этапа. Кто сможет проверить свое здоровье и как - в материале "Рамблера".

Зачем нужна углубленная диспансеризация

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Часто люди, перенесшие COVID-19, сталкиваются с постковидным синдромом. Коронавирус негативно влияет на органы, поражает дыхательную, сердечно-сосудистую и центральную нервную системы организма. При этом у всех постковидный синдром может проявляться по-разному и длиться тоже разное время. У кого-то несколько месяцев не восстанавливается обоняние, у кого-то выпадают волосы, случается гормональный сбой, появляется бессонница или депрессия. Кроме того, ест риск образования микротромбов и инфарктов.

Из-за этого переболевшим коронавирусом необходимо особенно внимательно контролировать состояние своего здоровья, чтобы не допустить серьезных последствий, и в случае необходимости пройти реабилитацию.

Что в нее входит

В первый этап углубленной диспансеризации входит семь исследований, которые выявляют признаки развития хронических заболеваний и факторы риска:

прием врача-терапевта;

общий и биохимический анализ крови;

измерение уровня насыщения крови кислородом - сатурации,

рентген грудной клетки;

тест с шестиминутной ходьбой;

спирометрия, оценивающая объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха;

анализ на определение концентрации D-димера в крови, выявляющий признаки тромбообразования.

Для уточнения диагноза проводят дополнительные исследования в рамках второго этапа:

эхокардиография;

КТ;

дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Кто может пойти

Согласно постановлению Министерства здравоохранения , углубленная диспансеризация может проводиться только спустя 60 дней после выздоровления. Ее могут пройти переболевшие коронавирусом граждане старше 18 лет, прикрепленные к поликлинике. При этом перенесшие COVID-19 без симптомов и не сообщившие никуда о заболевании тоже смогут записаться на диспансеризацию.

Как записаться

Тем, кто переболел коронавирусом в средней или тяжелой форме, могут позвонить из поликлиники, прислать смс-сообщение или письмо с приглашением на углубленную диспансеризацию на электронную почту. Также будут рассылаться уведомления в личные кабинеты на портале госуслуг.