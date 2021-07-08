Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Углубленная диспансеризация после COVID-19: что это и как ее пройти

Анна Арсеньева
1 час назад
В России с 1 июля стартовала углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом. Проходить она будет в два этапа. Кто сможет проверить свое здоровье и как - в материале "Рамблера".
Углубленная диспансеризация после COVID-19: что это
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Зачем нужна углубленная диспансеризация

Видео дня
Часто люди, перенесшие COVID-19, сталкиваются с постковидным синдромом. Коронавирус негативно влияет на органы, поражает дыхательную, сердечно-сосудистую и центральную нервную системы организма. При этом у всех постковидный синдром может проявляться по-разному и длиться тоже разное время. У кого-то несколько месяцев не восстанавливается обоняние, у кого-то выпадают волосы, случается гормональный сбой, появляется бессонница или депрессия. Кроме того, ест риск образования микротромбов и инфарктов.
Из-за этого переболевшим коронавирусом необходимо особенно внимательно контролировать состояние своего здоровья, чтобы не допустить серьезных последствий, и в случае необходимости пройти реабилитацию.

Что в нее входит

В первый этап углубленной диспансеризации входит семь исследований, которые выявляют признаки развития хронических заболеваний и факторы риска:
  • прием врача-терапевта;
  • общий и биохимический анализ крови;
  • измерение уровня насыщения крови кислородом - сатурации,
  • рентген грудной клетки;
  • тест с шестиминутной ходьбой;
  • спирометрия, оценивающая объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха;
  • анализ на определение концентрации D-димера в крови, выявляющий признаки тромбообразования.
Для уточнения диагноза проводят дополнительные исследования в рамках второго этапа:
  • эхокардиография;
  • КТ;
  • дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Кто может пойти

Согласно постановлению Министерства здравоохранения, углубленная диспансеризация может проводиться только спустя 60 дней после выздоровления. Ее могут пройти переболевшие коронавирусом граждане старше 18 лет, прикрепленные к поликлинике. При этом перенесшие COVID-19 без симптомов и не сообщившие никуда о заболевании тоже смогут записаться на диспансеризацию.

Как записаться

Тем, кто переболел коронавирусом в средней или тяжелой форме, могут позвонить из поликлиники, прислать смс-сообщение или письмо с приглашением на углубленную диспансеризацию на электронную почту. Также будут рассылаться уведомления в личные кабинеты на портале госуслуг.
Можно будет записаться и самостоятельно. Список медицинских учреждений опубликуют на сайте госуслуг и на официальных сайтах региональных органов здравоохранения. При себе нужно будет иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС, а также документ с официально установленным диагнозом.
Коронавирус,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители