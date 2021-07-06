Названы противопоказания к вакцинации от COVID-19

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина рассказала о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Прививку от коронавируса нельзя делать людям, не достигшим 18 лет, женщинам в период лактации. Также противопоказаниями являются признаки ОРЗ, повышенная температура и обострение хронических заболеваний.
Людям с ОРЗ нельзя делать вакцину, так как у них уже ослаблен иммунитет. Они перенесут прививку хуже, а сама вакцина не будет такой действенной.
Драпкина добавила, что сейчас идут исследования вакцины на подростках.
"Идет исследование. Исследователи обещают, что в скором времени представят результаты. Просто не было пока или недостаточно данных, но это не значит, что нельзя, потому что что-то будет плохо"