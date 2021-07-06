Названы противопоказания к вакцинации от COVID-19

Прививку от коронавируса нельзя делать людям, не достигшим 18 лет, женщинам в период лактации. Также противопоказаниями являются признаки ОРЗ, повышенная температура и обострение хронических заболеваний.

Людям с ОРЗ нельзя делать вакцину, так как у них уже ослаблен иммунитет. Они перенесут прививку хуже, а сама вакцина не будет такой действенной.