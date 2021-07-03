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Хроники коронавируса: главные новости за 3 июля

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: заболел россиянин с поддельным сертификатом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Минздрав: что обязан проверить врач перед прививкой от COVID-19

Перед вакцинацией специалист должен не только осмотреть человека, но и совершить ряд действий, которые прописаны в рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Об этом сообщает MedNovelty.

Эпсилон: в Калифорнии обнаружили новую мутацию коронавируса

Коронавирус Эпсилон — новая интересная мутация, которая была обнаружена в Калифорнии. Именно ее выделяют в подавляющем случае новых заражений в США.
Он меньше подвержен нейтрализующим антителам, также интересно, что мутация изменила N-белок. Три мутации в белке спайка коронавируса Эпсилона снижают нейтрализующую способность антител, индуцированных текущими вакцинами или прошлыми инфекциями COVID.

Россиянин купил поддельный сертификат о прививке и заболел

Житель Саратовской области заболел коронавирусом и попал в больницу, где признался, что на самом деле не сделал прививку. О случае сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее был выявлен факт предоставления фельдшером одного из медучреждений области поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Врач объяснила страх россиян перед прививками

Врач Мария Марусина, одна из соавторов работы «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века». Она объяснила, почему россияне боятся прививок.
По ее мнению, в советском союзе люди не отказывались от вакцинации из-за общей необходимости.
Коронавирус,Олег Костин,Минздрав РФ,
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