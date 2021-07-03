Хроники: заболел россиянин с поддельным сертификатом

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Перед вакцинацией специалист должен не только осмотреть человека, но и совершить ряд действий, которые прописаны в рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Об этом сообщает MedNovelty.

Коронавирус Эпсилон — новая интересная мутация, которая была обнаружена в Калифорнии. Именно ее выделяют в подавляющем случае новых заражений в США.

Он меньше подвержен нейтрализующим антителам, также интересно, что мутация изменила N-белок. Три мутации в белке спайка коронавируса Эпсилона снижают нейтрализующую способность антител, индуцированных текущими вакцинами или прошлыми инфекциями COVID.

Житель Саратовской области заболел коронавирусом и попал в больницу, где признался, что на самом деле не сделал прививку. О случае сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин

Ранее был выявлен факт предоставления фельдшером одного из медучреждений области поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Врач Мария Марусина, одна из соавторов работы «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века». Она объяснила, почему россияне боятся прививок.