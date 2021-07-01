«Выживите, а потом выздоравливайте»: что происходит в красных зонах

В Россию пришла третья волна коронавируса. Вирусологи утверждают, что о ней было известно еще несколько месяцев назад. Однако власти к этому не подготовились: вакцинация была добровольной, а самолеты из Индии, где обнаружили опасный штамм, продолжали летать. В результате, рост случаев заболеваний и смертности. "Рамблер" выяснил, как врачи работают в красных зонах.

О том, что больницы переполнены, писали уже не раз. Однако до сих пор находятся те, кто верит, что данные подтасованы, люди — массовка, а скорые ездят по городу просто так. На заявления самих врачей никто не обращает внимания, хотя те находятся в прямом смысле на передовой.

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"Я захожу в свою ковидную палату и спрашиваю у каждого о самочувствии и сатурации. Как правило, все лежат на животе на кислороде. Мне нужно научить их дышать так, чтобы сатурация повышалась, это возможно. Меряем сатурацию до и после, пациент приободряется и, задыхаясь, спрашивает, когда же можно уже будет привиться. Раньше я думала, что буду на них злиться, а теперь меня охватывает ощущение беспомощности и я смотрю на них такими же собачьими глазами, как и они на меня. Думаю: сначала выживите, а говорю: выздоравливайте. Болела год назад, антител много, сейчас буду прививаться. Насмотрелась", - пишет в комментариях врач из Санкт-Петербурга.

Условия для работы тоже не лучшие. Сильная жара этим летом заставляет докторов изрядно попотеть.

"Писать в красной зоне не хочется, всё равно потеешь без конца. Стоишь в хирургическом костюме, сверху водонепроницаемый тайвек, на ногах бахилы, на лице маска. Ты не можешь её снять, дышать и пить, а под тобой собирается неприятная лужа. Хорошо, что санитарки полы моют, за это им спасибо".

По заверению врачей, "из 60 человек привитый лишь один пациент", также Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после прививки российской вакциной в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода. При этом большая часть населения продолжает верить в обман системы.

"Людей приводят в бешенство новости про ограничения и запреты для непривитых. Но увидев реально болеющих людей, вы будете настолько удивлены, что трудно будет в это поверить. Это будет разочарование и ужас", - делится врач.