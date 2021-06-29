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Врач рассказала о попадающих в инфекционное отделение с COVID-19 россиянах

Lenta.ru
3 часа назад
Почти 97 процентов россиян, попадающих в инфекционное отделение с COVID-19, не проходили вакцинацию от коронавируса. Об их состоянии рассказала врач-инфекционист, заведующая приемным отделением инфекционной службы ГКБ 40 (главного госпиталя Свердловской области) Юлия Москалева в разговоре с Ura.ru.
Врач рассказала, кого госпитализируют с COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По ее словам, в течение шести месяцев люди не хотят делать прививку. Специалист отметила, что в реанимации с тяжелыми формами болезни находятся в основном пациенты, которые не были вакцинированы.
Кроме того, среди поступающих в больницы стало много молодых людей, подчеркнула Москалева.
«Стало больше поступать молодых людей трудоспособного возраста, так как они в первые волны переносили заболевания в легкой форме, следовательно, относились к нему поверхностно, и мы получили закономерную волну подъема», — уточнила Москалева.
Коронавирус,РИА Ura.ru,
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