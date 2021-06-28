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Переболевших коронавирусом детей поразил смертельно опасный синдром

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад
В Индии переболевших коронавирусом детей поразил смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщает газета The Times of India.
Переболевших COVID детей поразил опасный синдром
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе, профессор Джаяшри отметил, что это заболевание фиксируется в течение года, но количество случаев увеличивается. Точное их число пока не установлено, врачи выражают тревогу по поводу отсутствия официальной статистики и рекомендаций по лечению. Цифры только в Чандигархе варьируются от 42 до 252 заболевших.
Медики сообщают, что дети в целом легче переносят коронавирус, однако после него у несовершеннолетних может возникать мультисистемный воспалительный синдром. Он характеризуется лихорадкой, температурой, сыпью, рвотой и диареей, его зачастую путают с другими детскими заболеваниями. По словам специалистов, даже те, у кого нет симптомов, должны находиться под наблюдением.
Профессор пульмонологии Мину Сингх из Чандигарха отметил, что указанный синдром чаще поражает детей с лишним весом. Он также связал его возникновение с отсутствием двигательной активности и прогулок на свежем воздухе из-за ограничений в связи с пандемией.
Коронавирус,Газета The Times,
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