Переболевших COVID детей поразил опасный синдром

В Индии переболевших коронавирусом детей поразил смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщает газета The Times of India.

Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе, профессор Джаяшри отметил, что это заболевание фиксируется в течение года, но количество случаев увеличивается. Точное их число пока не установлено, врачи выражают тревогу по поводу отсутствия официальной статистики и рекомендаций по лечению. Цифры только в Чандигархе варьируются от 42 до 252 заболевших.

Медики сообщают, что дети в целом легче переносят коронавирус, однако после него у несовершеннолетних может возникать мультисистемный воспалительный синдром. Он характеризуется лихорадкой, температурой, сыпью, рвотой и диареей, его зачастую путают с другими детскими заболеваниями. По словам специалистов, даже те, у кого нет симптомов, должны находиться под наблюдением.