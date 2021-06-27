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Хроники коронавируса: главные новости за 27 июня

Мария Грибова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: в детском лагере вспышка COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москве 250 лет назад уже была третья волна

В непростые времена человечество всегда невольно вспоминает собственную историю. А не происходило ли ранее того, через что проходит сейчас Россия XXI века? И действительно, все уже было.

Греция обязала россиян сдавать ПЦР-тест на границе

С шести утра 30 июня все въезжающие в Грецию россияне обязаны проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на границе, до получения результатов они будут находиться в контрольной зоне на въезде. Такое решение опубликовано в официальной правительственной газете.

В детском лагере вспышка коронавируса

У 66 детей и восьми сотрудников детского оздоровительного лагеря "Байлак" в Туве подтвердилась коронавирусная инфекция. Накануне там была проведена дезинфекция из-за общего недомогания и положительного теста на COVID-19 у одного из детей.

Названо главное противопоказание к вакцинации

Главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса является серьезная аллергия на введение первого компонента препарата. Об этом рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.
Коронавирус,РИА Новости,
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