Хроники: в детском лагере вспышка COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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В непростые времена человечество всегда невольно вспоминает собственную историю. А не происходило ли ранее того, через что проходит сейчас Россия XXI века? И действительно, все уже было.

С шести утра 30 июня все въезжающие в Грецию россияне обязаны проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на границе, до получения результатов они будут находиться в контрольной зоне на въезде. Такое решение опубликовано в официальной правительственной газете.

У 66 детей и восьми сотрудников детского оздоровительного лагеря "Байлак" в Туве подтвердилась коронавирусная инфекция. Накануне там была проведена дезинфекция из-за общего недомогания и положительного теста на COVID-19 у одного из детей.