В Москве 250 лет назад уже была третья волна

В непростые времена человечество всегда невольно вспоминает собственную историю. А не происходило ли ранее того, через что проходит сейчас Россия XXI века? И действительно, все уже было.

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В материале "Рамблера" - как 250 лет назад Москву накрыла эпидемия чумы, но все ее отрицали.

В 1771 году москвичи уже переживали волну эпидемии. Правда, почти полгода люди отрицали появление в городе чумы и называли ее "лихорадка с пятнами".

В то время правительство убеждало горожан, что та самая "заразительная горячка" - это не чума. А императрице Екатерине II и вовсе доложили о проблеме, когда началась вторая волна. Вспышку смертности и масштаб бедствия скрывали до тех пор, пока ситуация не стала выходить из-под контроля. В самые плохие дни число смертей за сутки достигало отметки в тысячу человек.

Чума бушевала в городе с июля по сентябрь. Императрица велела московскому губернатору, фельдмаршалу графу Петру Салтыкову

"Чтобы сие зло не вкралось в середину империи нашей, учредить заставу в Серпухове на самой переправе чрез реку и определить на оную лекаря, дабы все едущие из Малой России, кто бы то ни был, там остановлен и окуриван был".