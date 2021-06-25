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Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зафиксировали в России

Lenta.ruиещё 4
35 минут назад
В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, передает «Фонтанка».
Первый случай заражения штаммом «дельта плюс» выявили в РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Случай единственный и, скорее всего завозной», — сказала Даниленко. Она добавила, что данный штамм зафиксирован в единичных случаях в США и Великобритании.
Специалист указала, что пока рано говорить о степени опасности «дельты плюс». По ее словам, по клинической картине пациентов с таким штаммом нельзя сказать, что он более опасен или смертелен, чем другие известные варианты COVID-19.
24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса «дельта плюс». По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и в еще пяти государствах.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объясняла, что опасность штамма «дельта плюс» состоит в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.
Коронавирус,Анча Баранова,Джордж Мейсон,Анна Попова,Роспотребнадзор,Фонтанка.Ру,
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