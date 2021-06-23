Ученые назвали «суперраспространителя» коронавируса

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что тест для похода в кафе и рестораны Москвы нужно сдавать только в лабораториях, подключенных к системе ЕМИАС.
Специалисты обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. В США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева:
В Индии сообщили, что новейший штамм коронавируса «дельта-плюс» оказался молниеносно заразным. Об этом сообщает India Today со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерия.