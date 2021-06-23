Ученые назвали «суперраспространителя» коронавируса

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о том, что в мире появился еще один опасный штамм COVID-19.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что тест для похода в кафе и рестораны Москвы нужно сдавать только в лабораториях, подключенных к системе ЕМИАС.

Специалисты обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. В США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева:

В России объявлена обязательная вакцинация граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. "Рамблер" выяснил, кому запрещено делать прививку.