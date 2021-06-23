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Хроники коронавируса: главные новости за 23 июня

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Ученые назвали «суперраспространителя» коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В мире появился еще один опасный штамм коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о том, что в мире появился еще один опасный штамм COVID-19.

Тест для похода в кафе нужно сдавать в лабораториях ЕМИАС

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что тест для похода в кафе и рестораны Москвы нужно сдавать только в лабораториях, подключенных к системе ЕМИАС.

Ученые назвали «суперраспространителя» коронавируса

Специалисты обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. В США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева:

Кому запрещено делать прививку от COVID-19

В России объявлена обязательная вакцинация граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. "Рамблер" выяснил, кому запрещено делать прививку.

Новейший индийский штамм оказался молниеносно заразен

В Индии сообщили, что новейший штамм коронавируса «дельта-плюс» оказался молниеносно заразным. Об этом сообщает India Today со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерия.
Коронавирус,Анча Баранова,Эдуард Лысенко,Джордж Мейсон,РИА Новости,
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