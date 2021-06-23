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Названы последствия низкого темпа вакцинации

Елизавета Назарова
2 часа назад
Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, чем могут обернуться последствия низких темпов вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.
Названы последствия низкого темпа вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт рассказал, что отказ от вакцинации может привести к тому, что вирус будет вновь мутировать.
«Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать"»
Это может произойти, если среди людей будет слишком мало вакцинированных и переболевших — тех, у кого есть защита от вируса.
Инфекционист добавил, что пока что существующие вакцины могут противостоять мутациям вируса. Препараты помогают выработать антитела к стабильным генам вируса.
«Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины»
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