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Врач предупредил о последствиях низкого темпа вакцинации

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о последствиях низкого темпа вакцинации от коронавируса в России в беседе с РИА Новости. По словам специалиста, это может привести к кардинальным мутациям вируса.
Врач предупредил о последствиях низкого темпа вакцинации
Фото: Виталий Тимкив / РИА НовостиВиталий Тимкив / РИА Новости
«Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать"»,
— заявил он.
Такое может произойти, если среди россиян не будет достаточно тех, у кого иммунная система подготовлена, то есть вакцинированных или переболевших.
Поздняков заверил, что существующие на данный момент мутации вируса на эффективность вакцины не влияют. Препарат разработан для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса без мутаций, пояснил он.
«Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины»,
— заключил инфекционист.
Коронавирус,РИА Новости,
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