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Новые ограничения: где найти и как получить QR-код

Елизавета Назарова
1 час назад
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения для столицы. Об этом он сообщил на своем сайте. Теперь для похода в ресторан и другое заведение общественного питания нужно предоставлять QR-код.
Как получить QR-код сертификата о прививке от COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Код выдается некоторым категориям людей: вакцинированным, переболевшим COVID-19 не более полугода назад и людям, которые сдали отрицательный тест на коронавирус в последние три дня.
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При этом, если вы планируете пройти ПЦР-тестирование, необходимо делать его в лабораториях Москвы, подключенным к ЕМИАС.
При посещении кафе и ресторанов необходимо предъявлять исключительно QR-код. Бумажные сертификаты приниматься не будут.
QR-код можно получить на нескольких ресурсах:
Ниже "Рамблер" публикует инструкцию того, как найти QR-код.
На сайте госуслуг вам необходимо нажать кнопку "услуги", расположенную в верхней части экрана.
Единый портал государственных и муниципальных услуг
После этого внизу есть раздел под названием "Мое здоровье". Он выглядит так:
Единый портал государственных и муниципальных услуг
Нажав на него внизу вы увидите раздел "Сертификат вакцинированного от COVID-19". В этом разделе вы сможете сказать сертификат, в котором будет QR-код.
Единый портал государственных и муниципальных услуг
Портал mos.ru ведет на электронную карту. Чтобы зайти в нее, вам необходимо нажать на кнопку "Услуги" в верхней части сайта.
Официальный сайт мэра Москвы
После этого в разделе "Здоровье" необходимо найти услугу "Электронная медицинская карта".
Официальный сайт мэра Москвы
В этом разделе нажимаете кнопку "Получить услугу" и вас перенаправит в электронную медицинскую карту.
Официальный сайт мэра Москвы
На ваш номер телефона придет СМС с кодом, который необходимо ввести для доступа в электронную медкарту.
Коронавирус,Сергей Собянин,Mos.ru,
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