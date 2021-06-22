Как получить QR-код сертификата о прививке от COVID-19

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения для столицы. Об этом он сообщил на своем сайте. Теперь для похода в ресторан и другое заведение общественного питания нужно предоставлять QR-код.

Код выдается некоторым категориям людей: вакцинированным, переболевшим COVID-19 не более полугода назад и людям, которые сдали отрицательный тест на коронавирус в последние три дня.

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При этом, если вы планируете пройти ПЦР-тестирование, необходимо делать его в лабораториях Москвы, подключенным к ЕМИАС.

При посещении кафе и ресторанов необходимо предъявлять исключительно QR-код. Бумажные сертификаты приниматься не будут.

QR-код можно получить на нескольких ресурсах:

Ниже "Рамблер" публикует инструкцию того, как найти QR-код.

На сайте госуслуг вам необходимо нажать кнопку "услуги", расположенную в верхней части экрана.

Единый портал государственных и муниципальных услуг

После этого внизу есть раздел под названием "Мое здоровье". Он выглядит так:

Единый портал государственных и муниципальных услуг

Нажав на него внизу вы увидите раздел "Сертификат вакцинированного от COVID-19". В этом разделе вы сможете сказать сертификат, в котором будет QR-код.

Единый портал государственных и муниципальных услуг

Портал mos.ru ведет на электронную карту. Чтобы зайти в нее, вам необходимо нажать на кнопку "Услуги" в верхней части сайта.

Официальный сайт мэра Москвы

После этого в разделе "Здоровье" необходимо найти услугу "Электронная медицинская карта".

Официальный сайт мэра Москвы

В этом разделе нажимаете кнопку "Получить услугу" и вас перенаправит в электронную медицинскую карту.

Официальный сайт мэра Москвы