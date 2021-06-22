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Гинцбург назвал подходящие для ревакцинации препараты

Lenta.ru
5 часов назад
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал российские препараты против коронавируса, которые подходят для ревакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.
Гинцбург назвал подходящие для ревакцинации препараты
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА НовостиРамиль Ситдиков/ РИА Новости
По его словам, «Спутником V» можно повторно привиться после первоначальной вакцинации «ЭпиВакКороной» или «Ковиваком».
«В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт"»,
— заключил ученый.
Коронавирус,Александр Гинцбург,
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