Что известно о новой версии «индийского» штамма

Индийские врачи обнаружили способный снижать активность антител штамм коронавируса.

В Индии нашли новый штамм коронавируса — «Дельта плюс». Он способен снижать активность антител у переболевших и вакцинированных. Сейчас выявлено лишь 20 случаев инфицирования новым штаммом, для сдерживания его были опечатаны целые районы. «Индийский» штамм «Дельта» ранее вызвал новый всплеск заболеваемости в Москве.

Глава Управления медобразования и исследований Индии доктор Татьярао П. Лахан сообщил, что в индийском штамме Махараштра выявили 20 случаев заражения новым штаммом коронавируса Sars-CoV-2. Его слова передает телеканал India TV.

Новый штамм, названный «Дельта плюс», отличается наличием в спайковом белке мутации K417N. Она способна снижать активность антител у переболевших COVID-19 и привитых от него.

«Мы нашли «Дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», — заявил индийский ученый. По его словам, пять случаев заражения зафиксировали в порту Ратнагири. У двоих человек не было никаких симптомов. Власти стараются сдержать распространение нового штамма, создавая для этого зоны изоляции и опечатывая районы, где нашли «Дельта плюс».

Гость из Индии

10 июня глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что найденный в Индии штамм коронавируса вызывает наибольшую обеспокоенность. Он заразнее «оригинального» коронавируса и опасен даже для людей с иммунитетом, отмечал чиновник.

Примерно в то же время резко начало расти количество заразившихся коронавирусом в Москве. Власти города отметили, что 90% случаев заражения приходится как раз на «индийский» штамм — «Дельта».

Именно он вызвал коллапс системы здравоохранения в Индии этой весной. Впоследствии «Дельту» выявили в Британии, США, Сингапуре, Германии и ряде других стран. В России новый штамм впервые обнаружили 15 мая у студентов из Индии, прилетевших на учебу в Ульяновск.

Симптомы COVID-19, вызванного штаммом «Дельта», отличаются от «классического ковида». Обычно он вызывает у заболевших диарею, тошноту и рвоту, сильный насморк, боль в горле, ноющие суставы. В тяжелых случая «индийская» версия может привести к тромбозу вен на ногах и даже гангрене.