"Неадекватная статистика": Онищенко — о COVID-19

"Переживать об этом нужно, конечно. Но сегодня у нас есть штаммы не только индийские, да и не только у нас. Отличие этого штамма в том, что он более контагиозный, чем были предыдущие. Удивляться этому не нужно, вирус мутирует и совершенствуется".
"Сегодня у нас с вами все для этого есть, не хватает одного — желания. Вакцинация — это ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих. Сейчас мы можем свои переживания использовать с пользой и наконец изменить абсолютно неадекватную статистику заболеваемости в последнее время".