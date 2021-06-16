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Онищенко рассказал, как изменить "неадекватную статистику"

Анна Арсеньева
1 час назад
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как снизить заболеваемость коронавирусом в стране. Об этом он сообщил в интервью "Ленте.ру".
"Неадекватная статистика": Онищенко — о COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Онищенко, сейчас распространяются опасные штаммы коронавируса:
"Переживать об этом нужно, конечно. Но сегодня у нас есть штаммы не только индийские, да и не только у нас. Отличие этого штамма в том, что он более контагиозный, чем были предыдущие. Удивляться этому не нужно, вирус мутирует и совершенствуется".
Чтобы изменить статистику и перестать бояться, нужно вакцинироваться:
"Сегодня у нас с вами все для этого есть, не хватает одного — желания. Вакцинация — это ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих. Сейчас мы можем свои переживания использовать с пользой и наконец изменить абсолютно неадекватную статистику заболеваемости в последнее время".
После массовой вакцинации россияне забудут о вирусе и перестанут волноваться. Тех, кто отказывается от прививки, Онищенко призвал привлекать к ответственности.
Коронавирус,Геннадий Онищенко,Lenta.ru,
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