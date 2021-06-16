Врач назвал реальными опасения перед индийским штаммом

О том, какими особенностями и опасностями обладает индийский штамм COVID-19, рассказал директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, данный вирус действительно зафиксирован на территории Российской Федерации. Он пояснил, что опасения по поводу этого заболевания имеют свои основания, так как «индийский» коронавирус может вызывать более выраженные проявления заболевания с нетипичными симптомами.