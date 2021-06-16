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Спрогнозирован пик заболевших COVID-19 в России

Елизавета Назарова
3 часа назад
Российские математики из Санкт-Петербургского государственного университета рассказали, какое количество случаев коронавируса будет на пике заболеваемости. Об этом сообщает "Известия".
Спрогнозирован пик заболевших COVID-19 в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно математической модели, максимальное количество зараженных может быть в конце июня и достигнет 25 тысяч в сутки.
«В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тысяч, что даже выше январского пика», — рассказал руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
Согласно подсчетам, после пика заболеваемость пойдет на спад и в июле будет достигать 20 тысяч. К первому августа число новых случаев будет составлять половину от того, что было на пике.
Коронавирус,Виктор Захаров,
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