Спрогнозирован пик заболевших COVID-19 в России

Согласно математической модели, максимальное количество зараженных может быть в конце июня и достигнет 25 тысяч в сутки.

Согласно подсчетам, после пика заболеваемость пойдет на спад и в июле будет достигать 20 тысяч. К первому августа число новых случаев будет составлять половину от того, что было на пике.