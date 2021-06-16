Названы отличия антител у переболевших и привившихся

Врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, чем антитела после прививки от COVID-19 отличаются от того, что вырабатывается у переболевших. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, вакцина формирует антитела, защищающие от тяжелого течения заболевания.
«Во время болезни организм вырабатывает антитела ко всем составляющим вируса, а вакцина более точная. Это позволяет сформировать антитела только к тем компонентами вируса, от которых зависит степень тяжести заболевания»
Тимаков добавил, что эффективность антител у переболевших невысокая. У человека с ослабленным иммунитетом или после тяжелой формы заболеваний они могут не выработаться. При этом вакцинация формирует полноценную защиту от вируса.