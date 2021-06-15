Ученые сообщили о риске аппендицита у детей при COVID-19

Коллектив ученых из Сеченовского университета, Национального медицинского исследовательского центра радиологии и НИИ нормальной физиологии имени Анохина исследовали несколько десятков детей в возрасте от двух до 18 лет с недавно удаленным аппендиксом. Их поделили на две группы.

При исследовании червеобразных отростков детей и первой, и второй группы во всех образцах специалисты обнаружили признаки острого гнойного аппендицита. В первой группе во всех изучаемых образцах в ткани аппендикса нашли SARS-CoV-2. При этом в червеобразном отростке у детей с коронавирусной инфекцией был повышен в полтора раза по сравнению с контрольной группой уровень фермента АПФ-2, с помощью которого вирус может проникнуть в организм.