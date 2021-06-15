Ученые сообщили о риске аппендицита у детей при COVID-19

Ранее невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян назвала
фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19. По ее словам, в 2020 году в мире пациентов с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции скончалось на 42 тысячи больше, чем за последние пять лет. По мнению невролога, во многом на это повлияла пандемия коронавируса. Врач напомнила, что болезнями Альцгеймера или Паркинсона чаще всего страдают люди пожилого возраста. У них коронавирус протекает в более тяжелой форме, поскольку сильное воздействие оказывается на периферическую нервную систему.