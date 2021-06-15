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Ученые предупредили о риске гнойного аппендицита у детей при COVID-19

Lenta.ruиещё 2
8 часов назад
Российские ученые предположили, что коронавирусная инфекция повышает вероятность воспаления аппендикса. Этому могут способствовать повышенная активность иммунной системы, а также ухудшение состояния сосудов после болезни, сообщают «Известия».
Ученые сообщили о риске аппендицита у детей при COVID-19
Фото:  РИА Новости РИА Новости
Коллектив ученых из Сеченовского университета, Национального медицинского исследовательского центра радиологии и НИИ нормальной физиологии имени Анохина исследовали несколько десятков детей в возрасте от двух до 18 лет с недавно удаленным аппендиксом. Их поделили на две группы.
При исследовании червеобразных отростков детей и первой, и второй группы во всех образцах специалисты обнаружили признаки острого гнойного аппендицита. В первой группе во всех изучаемых образцах в ткани аппендикса нашли SARS-CoV-2. При этом в червеобразном отростке у детей с коронавирусной инфекцией был повышен в полтора раза по сравнению с контрольной группой уровень фермента АПФ-2, с помощью которого вирус может проникнуть в организм.
Ранее невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян назвала фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19. По ее словам, в 2020 году в мире пациентов с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции скончалось на 42 тысячи больше, чем за последние пять лет. По мнению невролога, во многом на это повлияла пандемия коронавируса. Врач напомнила, что болезнями Альцгеймера или Паркинсона чаще всего страдают люди пожилого возраста. У них коронавирус протекает в более тяжелой форме, поскольку сильное воздействие оказывается на периферическую нервную систему.
Коронавирус,газета "Известия",
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